Mehr als 70 Tote bei Feuer in Zug in Pakistan

In einem fahrenden Zug in Pakistan ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei starben mehr als 70 Menschen. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Ein Gaskocher explodierte und setzte dabei 3 Waggons in Brand. Einige Menschen starben, weil sie vom schnell fahrenden Zug gesprungen sind. Sie wollten sich von dem Feuer retten. Viele Menschen verbrannten in dem Zug.