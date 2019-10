Katholische Kirche feiert Allerheiligen und Allerseelen

Die katholische Kirche feiert an den ersten beiden Tagen im November Allerheiligen und Allerseelen. Allerheiligen ist am 1. November und ein kirchlicher Festtag. An diesem Tag werden alle Heiligen gefeiert. Heilige sind Männer oder Frauen, die etwas Besonderes für den Glauben getan haben. Viele Menschen besuchen an diesem Tag Friedhöfe. Dort schmücken sie die Gräber der Verstorbenen und zünden Kerzen an.