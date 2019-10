In Österreich gilt ab 1. November das Rauchverbot in allen Lokalen

Ab 1. November gilt in Österreich das Rauchverbot für alle Lokale. Das heißt, ab Freitag darf in keinem Lokal in Österreich mehr geraucht werden. Bei Verstößen gegen das Rauchverbot müssen die Lokal-Besitzer Strafen zahlen. Beim ersten Verstoß gegen das Rauchverbot muss der Besitzer 800 Euro Strafe zahlen. Bei häufigeren Verstößen kann die Strafe 10.000 Euro betragen.