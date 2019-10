Waldbrände in Kalifornien breiten sich weiter aus

In Kalifornien in den USA gibt es seit Tagen große Waldbrände. In der Stadt Los Angeles brach am Montag ein neuer Brand aus. Der Brand breitete sich durch den trockenen Boden und die starken Winde schnell aus. Wegen den Flammen musste auch eine der meist genutzten Autobahnen in den USA gesperrt werden. Mehr als 600 Feuerwehrleute sind im Einsatz.