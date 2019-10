In Niederösterreich soll ein Mann seine Familie getötet haben

Am Sonntag hat sich im Ort Kottingbrunn in Niederösterreich ein schrecklicher Vorfall ereignet. Ein Mann soll seine Frau und seine beiden Kinder getötet haben. Der 31-Jährige soll seine 29-jährige Frau und seine 2 Jahre alte Tochter erstochen haben. Seinen 11 Monate alten Sohn versuchte er zu ersticken. Der Bub wurde am Sonntag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er aber am Montag.