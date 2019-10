Der LASK erreichte in der Europa League bei PSV Eindhoven ein 0:0

Der Linzer Fußball-Klub LASK hat in der Europa League gegen den niederländischen Klub PSV Eindhoven ein torloses Unentschieden erreicht. Das Spiel in Eindhoven endete 0:0. Der LASK liegt in der Tabelle hinter PSV Eindhoven und Sporting Lissabon aus Portugal auf Platz 3.

Der Klub WAC aus Kärnten hat dagegen in der Europa League verloren. Der WAC spielte in der Türkei gegen den Klub Istanbul Basaksehir und verlor mit 0:1. Der WAC liegt in der Tabelle hinter dem AS Roma aus Italien und Istanbul Basaksehir auf Platz 3.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Vereine aus Europa gegeneinander.