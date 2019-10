Starke Waldbrände in Kalifornien

In Kalifornien in den USA gibt es zurzeit Waldbrände. Die Waldbrände werden durch starke Winde weiter verbreitet. Die Brände sind zurzeit insgesamt 80 Quadrat-Kilometer groß, was fast rund 11.000 Fußball-Feldern entspricht. Berichte über Tote, Verletzte oder Vermisste gab es bisher noch keine.