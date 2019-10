Kurz will mit den Grünen bis 8. November Sondierungs-Gespräche führen

Bei der Nationalratswahl im September ist die ÖVP die stärkste Partei geworden. Seither spricht ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit anderen Parteien über die Bildung einer Regierung. Diese Gespräche nennt man Sondierungs-Gespräche. Am Freitag hat Kurz schon zum 3. Mal mit den Grünen gesprochen.

Danach sagte Kurz, dass er mit den Grünen noch bis 8. November Sondierungs-Gespräche führen will. Nach den Sondierungs-Gesprächen will ÖVP-Chef Kurz entscheiden, welche andere Partei am besten zur ÖVP passt. Er wird dann nur noch mit dieser Partei über die Bildung einer Regierung sprechen. Diese Gespräche nennt man Regierungs-Verhandlungen.