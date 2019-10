Red Bull Salzburg verlor in der Champions League gegen Napoli

Die österreichische Fußball-Mannschaft Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in der Champions League gegen SSC Napoli aus Italien gespielt. Salzburg verlor mit 2:3. Das Spiel fand in Salzburg statt. Der Spieler Erling Haarland aus Norwegen schoss beide Tore für Salzburg.

© APA (KRUGFOTO)

Um in der Champions League weiterzukommen, muss Salzburg das Rück-Spiel gegen Napoli am 5. November wahrscheinlich gewinnen. Das wird aber sehr schwierig werden, denn das Spiel findet in Neapel in Italien statt.

Erklärung: Champions League

Die Champions League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Champions League spielen die besten Fußball-Vereine von Europa gegeneinander. Es gibt immer ein Hin-Spiel und ein Rück-Spiel, damit jede Mannschaft einmal im eigenen Stadion spielen darf. Im eigenen Stadion ist es meistens leichter zu gewinnen. Im Finale gibt es aber nur ein Spiel.