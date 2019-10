Nahe von London wurden 39 Leichen gefunden

In der Nähe der britischen Stadt London wurden am Mittwoch 39 Leichen in einem Lkw-Container gefunden. Dabei handelt es sich vermutlich um 38 Erwachsene und einen Jugendlichen. Der Fahrer des Lkw wurde festgenommen. Die Polizei versucht derzeit herauszufinden, wer die Toten sind. Sie glaubt, dass der Lkw aus Bulgarien kommt.

© APA (AFP)

Der Fall erinnert an einen ähnlichen Fall aus Österreich. Im Jahr 2015 wurden auf der Ost-Autobahn im Burgenland 71 Leichen von Flüchtlingen in einem Kühl-Lkw gefunden. Sie waren in dem Lkw erstickt. Damals ging es um unerlaubtes Einreisen. Die britische Polizei untersucht nun, ob das in London auch so war.

Erklärung: Container

Container sind große Behälter aus Metall. In Containern kann man alle möglichen Waren transportieren. Die Container haben die gleiche Form und Größe. Dadurch kann man sie gut stapeln.