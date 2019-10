Ein Toter bei Brand auf Bauernhof in Niederösterreich

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Niederösterreich ist am Montag ein 54 Jahre alter Mann gestorben. Er und seine Ehefrau wurden bewusstlos aufgefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Seine Ehefrau wurde wiederbelebt und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sie könnte eine Rauchgas-Vergiftung haben. Auch ihr Mann atmete wahrscheinlich zu viele giftige Rauchgase ein.