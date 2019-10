Rekordflug von New York nach Sydney

Australiens Fluglinie Qantas hat den längsten Passagierflug der Welt absolviert. Eine fabrikneue Boeing 787 Dreamliner flog nonstop von New York in den USA nach Sydney in Australien. Nonstop bedeutet direkt, also ohne Zwischenlandung. Für die 16.200 Kilometer lange Strecke brauchte das Flugzeug 19 Stunden und 16 Minuten.