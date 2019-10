Kämpfe trotz vereinbarter Waffenruhe in Nordsyrien

Facebook

Die Armee der Türkei marschierte vor etwas mehr als einer Woche im Norden von Syrien ein. Dort kämpft sie gegen die Kurden. Die USA und viele andere Länder sind damit nicht einverstanden. Die Kurden waren nämlich im Syrien-Krieg die Verbündeten der USA. Die Türkei ist aber auch ein Verbündeter der USA.

Erklärung: Kurden

Die Kurden sind ein Volk mit einer eigenen Sprache. Sie haben aber kein eigenes Land. Die Kurden leben vor allem in 4 Ländern: in der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran. Die Kurden haben im Krieg in Syrien ein großes Gebiet im Norden von Syrien erobert. Dieses Gebiet grenzt an die Türkei.

Jetzt fürchtet die Türkei, dass die Kurden in der Türkei ein eigenes Land gründen. Deswegen versucht die Armee der Türkei, die Kurden in Syrien aus dem Gebiet an der Grenze zur Türkei zu vertreiben.