Österreichs Fußball-Nationalmannschaft besiegte Slowenien mit 1:0

Im nächsten Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft statt. In der Qualifikation für die EM hat am Sonntag die österreichische Nationalmannschaft gegen Slowenien gespielt. Dabei gewann Österreich mit 1:0. Das Tor für Österreich schoss Stefan Posch. Das Spiel fand in Slowenien statt.