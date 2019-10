Bei der Nationalrats-Wahl in Österreich wurde die ÖVP die stärkste Partei. ÖVP-Chef Sebastian Kurz spricht derzeit mit den Chefs der anderen Parteien. Dabei will er herausfinden, welche Partei als Regierungs-Partner zur ÖVP passt.

Die FPÖ will jetzt nicht mehr weiter mit der ÖVP über die Bildung einer gemeinsamen Regierung sprechen. Stattdessen will die FPÖ in Opposition gehen. Das hat FPÖ-Chef Norbert Hofer gesagt. ÖVP-Chef Kurz will nächste Woche am Mittwoch mit den Chefs von anderen Parteien weiter verhandeln.

Erklärung: Opposition

Als Opposition gelten alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, aber nicht der Regierung angehören.