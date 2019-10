Das Ergebnis der Nationalrats-Wahl ist komplett

Facebook

Die Grünen können 26 Abgeordnete in den Nationalrat schicken. Die NEOS haben 15 Abgeordnete. Die Liste JETZT von Peter Pilz hat zu wenige Stimmen bekommen. Sie ist damit nicht mehr im Nationalrat vertreten.

Erklärung: Nationalrat

Im Nationalrat arbeiten die Politiker von den Parteien. Diese Politiker nennt man Abgeordnete. Sie werden bei der Nationalrats-Wahl in den Nationalrat gewählt. Dadurch haben sie ein Nationalrats-Mandat. Die Abgeordneten beraten und beschließen im Nationalrat die Gesetze. Sie halten dort auch politische Reden.

Erklärung: Wahlkarten

Wenn man wählen gehen will, muss man das normalerweise an einem bestimmten Tag in einem eigenen Wahllokal machen. Diesen Tag nennt man Wahltag. Wer am Wahltag nicht in dieses Wahllokal kommen kann, darf mit einer Wahlkarte wählen. Die ausgefüllte Wahlkarte kann man mit der Post abschicken. Man kann sie aber auch am Wahltag in einem anderen Wahllokal abgeben.