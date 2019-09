Am Sonntag wird in Österreich der Nationalrat gewählt

Am Sonntag wird in Österreich gewählt. 6,4 Millionen Österreicher und Österreicherinnen dürfen bei der Nationalrats-Wahl wählen. Es treten mehrere Parteien bei der Wahl an. Dabei sind etwa größere Parteien wie die ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS oder Liste Jetzt. Es treten aber auch kleinere Parteien wie "Der Wandel" oder KPÖ an.