Der Autoverkehr in Österreich ist stark gestiegen

Die Österreicher fahren wieder mehr mit dem Auto. Insgesamt ist der Autoverkehr seit dem Jahr 2010 um 11,3 Prozent mehr geworden. Das ist eine größere Steigerung als in vielen anderen EU-Ländern. Insgesamt ist der Autoverkehr in der EU nur um 6 Prozent gestiegen.

© APA (dpa/Archiv)

In einigen EU-Ländern ist der Autoverkehr sogar gesunken. Etwa in den Niederlanden, in Litauen, in Spanien und in Belgien. Vor allem die Niederlande und Belgien haben in Städten autofreie Zonen geschaffen und das Radfahren gefördert.