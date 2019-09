Österreichs Wirtschafts-Wachstum war 2018 etwas schwächer

Die Wirtschaft in Österreich ist im Jahr 2018 gewachsen, aber nicht so stark wie die Experten annahmen. 2018 wuchs die österreichische Wirtschaft um 2,4 Prozent. Wirtschafts-Experten hatten mit 2,7 Prozent gerechnet.

© APA (dpa)

Aber auch mit 2,4 Prozent war das Wirtschafts-Wachstum in Österreich besser als in den meisten anderen EU-Ländern. 2018 war das Wachstum in Österreich besonders stark bei der Herstellung von Waren und in der Bau-Wirtschaft.

Erklärung: Wirtschafts-Wachstum

Wenn die Wirtschaft wächst, nennt man das Wirtschafts-Wachstum. Die Wirtschaft wächst, wenn mehr Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann verdienen die Firmen mehr Geld und es gibt für die Menschen mehr Arbeitsplätze. Die Menschen verdienen dann meistens auch mehr Geld.