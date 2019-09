Ein Messer-Stecher verletzte in Bregenz 4 Menschen

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Dienstag in Bregenz mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Zuerst stach er in einer Wohnung 2 Frauen in Arme und Rücken. Die Frauen flüchteten zu einer Nachbarin. Der 24-Jährige stach auch dieser Frau in den Arm. Alle 3 Frauen überlebten.