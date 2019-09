Reise-Veranstalter Thomas Cook ist pleite

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa-Zentralbild)

In Österreich verkauft jetzt Thomas Cook keine Reisen mehr. Wer in Österreich eine Reise bei Thomas Cook gebucht hat, bekommt sein Geld zurück. Wer schon auf Urlaub ist, muss rasch und kostenlos in die Heimat gebracht werden. Darauf hat man einen Anspruch. Man schätzt, dass derzeit bis zu 15.000 österreichische Urlauber von der Pleite von Thomas Cook betroffen sind.

Erklärung: Insolvenz

Wenn Firmen ihre Rechnungen und Schulden nicht mehr bezahlen können, sind sie insolvent. Das heißt, sie sind pleite. Dann müssen sie bei einem Gericht die Insolvenz beantragen. Das Gericht macht dann ein sogenanntes Insolvenz-Verfahren. Da wird festgestellt, wie viel Geld die Firma noch hat.

Ist genug Geld da, dass ein Teil der Schulden bezahlt werden kann, dann kann die Firma weitermachen. Ist zu wenig Geld da, dann muss sie zusperren. Auch für Privat-Leute gibt es ein Insolvenz-Verfahren, wenn sie pleite sind.