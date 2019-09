Ein 4-jähriger Bub ist am Sonntag in Niederösterreich von einem Hund seiner Großeltern gebissen worden. Der Bub spielte mit den 2 Hunden seiner Großeltern im Hof. Dabei dürfte er für kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen sein. Als der Großvater zurückkam, fand er den Buben mit einer Nacken-Verletzung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Der Bub wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er befand sich am Montag in Lebensgefahr. Welcher der beiden Hunde zugebissen hat, weiß man noch nicht.