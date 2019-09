Trump droht nach Drohnen-Angriffen in Saudi-Arabien

Am Samstag hat es in Saudi-Arabien Drohnenangriffe auf 2 wichtige Öl-Anlagen gegeben. Seither kann Saudi-Arabien nur noch halb so viel Öl exportieren wie sonst. Dadurch ist der Ölpreis schon gestiegen. Die Houthis aus dem Jemen sagten, sie hätten den Angriff ausgeführt.