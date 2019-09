9 von 10 Österreichern finden die Demokratie gut

Facebook

Aber 6 von 10 Österreichern sind nicht zufrieden, wie die Demokratie in Österreich funktioniert. Die nicht zufriedenen Österreicher wünschen sich zum Beispiel mehr Mitbestimmung in der Politik. 4 von 10 Österreichern glauben, dass die Demokratie in Gefahr ist. Als größte Gefahr für die Demokratie gelten Rechts-Extremisten.

Erklärung: Demokratie

Demokratie heißt: Das Recht in einem Land geht vom Volk aus. Es können aber nicht immer alle überall mitreden. Deshalb wählt das Volk Vertreter und Vertreterinnen. Das sind die Politiker. Sie machen dann die Gesetze, die für alle gelten.