Österreich erzielte in der Fußball-EM-Qualifikation ein 0:0 gegen Polen

Im nächsten Jahr findet wieder eine Fußball-Europameisterschaft statt. Europameisterschaft wird auch EM abgekürzt. In der Qualifikation für die EM hat die österreichische Nationalmannschaft am Montag gegen Polen in der polnischen Hauptstadt Warschau gespielt. Das Spiel endete unentschieden mit 0:0.