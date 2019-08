"Menschlichkeit siegt" ist das Wahlkampf-Motto der Partei SPÖ

Am 29. September findet in Österreich die Nationalrats-Wahl statt. Die Parteien bereiten sich schon lange darauf vor. Bei der Partei SPÖ steht der gesamte Wahl-Kampf unter dem Motto "Menschlichkeit siegt". Dazu hat die SPÖ am Montag ihre neuen Plakate für die Nationalrats-Wahl vorgestellt. Diese Plakate werden in den nächsten Wochen überall in Österreich zu sehen sein.