Klima-Schützerin Greta Thunberg startete Reise über den Atlantik

Die 16 Jahre alte schwedische Klima-Schützerin Greta Thunberg hat am Mittwoch ihre Reise zum Klima-Gipfel der UNO gestartet. Dieser findet in New York in den USA statt. Thunberg fliegt aber nicht mit dem Flugzeug nach New York. Sie fährt mit einem Segelboot von Großbritannien aus über den Atlantik. Thunberg fliegt nicht mit Flugzeugen, weil Fliegen schlecht für das Klima ist.