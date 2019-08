Mehr Lohn für viele Arbeitnehmer in Österreich

Viele Arbeitnehmer in Österreich bekommen heuer mehr Geld. Im 1. Halbjahr 2019 wurden in einigen Berufen neue Kollektiv-Verträge verhandelt. Zum Beispiel im Tourismus, im Bereich Transport und Verkehr oder bei Banken und Versicherungen. In diesen Bereichen bekommen die Arbeitnehmer im Durchschnitt rund 3 Prozent mehr Lohn.