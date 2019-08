30 Tote bei 2 Amok-Läufen in den USA

Am Samstag hat es in den USA 2 Angriffe mit Schusswaffen gegeben. Dabei wurden insgesamt 30 Menschen getötet, 45 Menschen wurden verletzt. Solche Taten bezeichnet man als Amok-Läufe. Die Amok-Läufe passierten in den US-Staaten Texas und Ohio. In Texas lief ein Mann mit seiner Waffe in ein Einkaufs-Zentrum und schoss dort um sich. In Ohio schoss ein anderer Mann auf offener Straße herum.