Öl-Tanker im Persischen Golf sollen beschützt werden

Großbritannien will jetzt, dass die Öl-Tanker im Persischen Golf beschützt werden. Deshalb verhandelt Großbritannien mit den USA. Wahrscheinlich wollen die beiden Länder die Öl-Tanker mit Militär schützen, zum Beispiel mit Kriegs-Schiffen. Was genau geplant ist, weiß man noch nicht.

Erklärung: Öl-Tanker

Ein Öl-Tanker ist ein großes Tank-Schiff. Es hat große Tanks, in denen Öl transportiert wird.

Erklärung: Persischer Golf

Der Persische Golf ist ein Meer. An diesem Meer liegen zum Beispiel die Länder Iran, Irak und Saudi Arabien. In diesen Ländern gibt es viel Öl. Deshalb fahren im Persischen Golf viele Öl-Tanker. Sie bringen das Öl in alle Welt.