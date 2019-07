Äthiopien pflanzte mehr als 350 Millionen Bäume an einem Tag

Am Montag sind in Äthiopien 353 Millionen Bäume in nur 12 Stunden gepflanzt worden. Rund 23 Millionen Menschen sollen bei dieser Aktion mitgemacht haben. Dafür hatten viele Menschen extra freibekommen. Bis Oktober sollen insgesamt 4 Milliarden Bäume in Äthiopien gepflanzt werden.