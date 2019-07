Vor 50 Jahren startete die Apollo 11 Richtung Mond

Heuer ist das 50. Jubiläum der ersten bemannten Mondlandung. Am 16. Juli 1969, also vor genau 50 Jahren, startete die riesige Rakete der Mission Apollo 11 in Richtung Mond. In der Rakete befanden sich die 3 amerikanischen Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins.