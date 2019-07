In Österreich haben Unwetter große Schäden angerichtet

Am Montag gab es an vielen Orten in Österreich mehrere Unwetter. Im Bundesland Niederösterreich waren rund 900 Feuerwehrleute im Einsatz. Es gab starken Regen und Wind. Zusätzlich gab es auch noch Hagel.

© APA (LAND SALZBURG/NEUMAYR)

In Tirol gab es so starke Blitzeinschläge, dass es zu mehreren Waldbränden kam. Die Feuerwehr musste in ganz Tirol Brände löschen. In Oberösterreich haben Blitzeinschläge auch Gebäude beschädigt und es kam zu Überschwemmungen. Hier waren sogar 1.600 Feuerwehrleute im Einsatz.