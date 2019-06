Österreich hat viele Badeseen zum Abkühlen

In Österreich ist es gerade sehr heiß. Aber man kann sich in den österreichischen Badeseen sehr gut abkühlen. In Oberösterreich, Tirol und in der Steiermark sind die kühlsten Badeseen in Österreich zu finden. Das sind der Hallstättersee in Oberösterreich, der Achensee in Tirol und der Altausseer See in der Steiermark. Sie haben nur 17 Grad.