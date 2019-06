Strache wird nicht Europa-Abgeordneter

Facebook

Trotzdem hat Strache bei der EU-Wahl viele persönliche Stimmen, sogenannte Vorzugs-Stimmen, erhalten. Daher könnte er Abgeordneter im Europa-Parlament werden. Das will Strache aber nicht. Das entschied er persönlich. Die Politik will er aber nicht ganz aufgeben. Und seine Frau Philippa tritt für die FPÖ bei der Nationalrats-Wahl im Herbst an.

Erklärung: EU-Wahl und Europa-Parlament

Die EU-Wahl wird auch Europa-Wahl genannt. Bei dieser Wahl werden 705 Abgeordnete in das Europa-Parlament gewählt. Von diesen Abgeordneten sind 19 Politiker aus Österreich. Die Österreicher haben bei der EU-Wahl am 26. Mai entschieden, wer diese Politiker sein sollen.

Auch alle anderen EU-Länder haben so ihre Abgeordneten im Europa-Parlament gewählt. Die Abgeordneten im Europa-Parlament entscheiden über die Politik in Europa mit.

Erklärung: Nationalrat

Der Nationalrat ist das Parlament von Österreich. Im Nationalrat arbeiten die Politiker von den Parteien. Diese Politiker nennt man Abgeordnete. Sie werden bei den Nationalrats-Wahlen in den Nationalrat gewählt.

Die Abgeordneten beraten und beschließen im Nationalrat die Gesetze. Sie halten dort auch politische Reden.