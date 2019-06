EU gibt dem Iran nicht die Schuld an mutmaßlichen Tanker-Angriffen

Vorige Woche ist es vor der Küste des Iran auf 2 Öl-Tankern zu Explosionen gekommen. Wahrscheinlich wurden die Schiffe angegriffen. Die USA sagen, dass der Iran die Schiffe angegriffen hat. Der Iran bestreitet das. Die EU will dem Iran nicht die Schuld an den Explosionen geben. Die EU will, dass der Vorfall zuerst gründlich untersucht wird.