Am Wochenende gibt es Hitze und auch Gewitter

Am Wochenende wird es in Österreich noch heißer werden. Am Freitag werden die Höchst-Temperaturen 28 bis 34 Grad erreichen. Am Samstag kann es im Osten sogar bis zu 37 Grad heiß werden. Im Westen könnte es kühler werden. Außerdem könnte es zu Gewittern kommen.