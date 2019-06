Die neue Bundes-Regierung stellte sich im Nationalrat vor

Die neue österreichische Regierung hat sich am Mittwoch dem Parlament vorgestellt. Dabei gab Bundes-Kanzlerin Brigitte Bierlein ihre Regierungs-Erklärung ab. Bierlein sagte, dass sie für Verlässlichkeit steht. "Wir dienen in erster Linie den Menschen in diesem Land", sagte Bierlein.