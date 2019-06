Ein Hubschrauber stürzte in New York auf ein Hochhaus ab

Am Montag ist ein Hubschrauber auf ein 54-stöckiges Hochhaus in New York abgestürzt. Dabei ist der Pilot gestorben. Es brach auch ein Feuer aus, das rasch gelöscht wurde. Warum der Hubschrauber abgestürzt ist, weiß man noch nicht.