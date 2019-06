Polizei in Australien fand 1,6 Tonnen Drogen

In Australien hat die Polizei mehr als 1,6 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Die Drogen haben einen Verkaufswert von fast 750 Millionen Euro. Bei den Drogen handelt es sich um Crystal Meth und Heroin. So viel Crystal Meth wurde in Australien noch nie auf einmal gefunden. Das sagte die australische Polizei.