Großbritanniens Premier-Ministerin May gibt als Partei-Chefin auf

Die britische Premier-Ministerin Theresa May gibt ein wichtiges Amt auf. Der Freitag war ihr letzter Tag als Chefin der Konservativen Partei. Nun wird ein Nachfolger für sie gesucht. Bis Ende Juli soll der neue Chef der Konservativen gefunden sein. Er soll dann auch Premier-Minister werden. Bis dahin will May Premier-Ministerin bleiben.