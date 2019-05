In den letzten Jahren ist das Wohnen in Österreich deutlich teurer geworden. Die Mieten stiegen von 2014 bis 2018 um 13 Prozent. Das geht aus einem Bericht der Statistik Austria hervor. Auch die Preise für Häuser und Eigentums-Wohnungen sind gestiegen. Sie haben sich sogar um über 25 Prozent erhöht.

Am teuersten sind die Mieten in Salzburg, Vorarlberg und Tirol. Wien kommt an der 4. Stelle. Am Billigsten wohnt man im Burgenland und in Kärnten.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen.