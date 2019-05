In Alabama kommen sehr strenge Abtreibungs-Gesetze

In den USA im Bundesstaat Alabama gibt es jetzt strengere Abtreibungs-Gesetze. Frauen dürfen ein ungewolltes Kind nicht mehr abtreiben, auch wenn sie vergewaltigt wurden. Es gibt nur dann eine Ausnahme, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder das Kind eine unheilbare Krankheit hat. Wenn Ärzte eine Abtreibung durchführen, können sie für 10 bis 99 Jahre ins Gefängnis kommen. Dieses Gesetz soll in 6 Monaten gelten. Es wird aber vielleicht noch vorher von Gerichten gestoppt.