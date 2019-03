Zwei Milliarden Menschen haben kein sauberes Trinkwasser

Auf der Erde leben insgesamt 7,6 Milliarden Menschen. 2 Milliarden davon haben kein sauberes Trinkwasser. Das hat die UNO in ihrem Welt-Wasser-Bericht erklärt. Vor allem Flüchtlinge haben oft kein sauberes Wasser. Denn in den Flüchtlings-Lagern ist die Versorgung mit Wasser sehr schlecht. Außerdem haben reiche Menschen oft besseres Wasser als arme Menschen. Auch Menschen in Städten haben besseres Wasser als Menschen, die am Land wohnen.