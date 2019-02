Für die Sozial-Wirtschaft gibt es einen neuen Kollektiv-Vertrag

In der Sozial-Wirtschaft haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft nach mehreren Verhandlungen auf einen neuen Kollektiv-Vertrag geeinigt. Sie hatten sich über höhere Löhne gestritten. Es gab vergangene Woche sogar viele Warn-Streiks. 100.000 Arbeitnehmer in der Sozial-Wirtschaft bekommen nun um 3,2 Prozent mehr Gehalt. Für Lehrlinge gibt es zusätzlich 100 Euro extra im Monat. Wer bereits 2 Jahre in einer sozial-wirtschaftlichen Firma arbeitet, bekommt noch einen zusätzlichen Urlaubstag.

Erklärung: Sozial-Wirtschaft

Sozial-Wirtschaft ist der Teil der Wirtschaft, der sich um Menschen kümmert, die Pflege oder Unterstützung brauchen. Zur Sozial-Wirtschaft gehören Firmen und Organisationen wie zum Beispiel die Caritas oder das Rote Kreuz.

Erklärung: Kollektiv-Vertrag

Ein Kollektiv-Vertrag ist ein Vertrag für alle Arbeitnehmer in einem Beruf. Es gibt Kollektiv-Verträge für viele verschiedene Berufe und ihre Mitarbeiter. In einem Kollektiv-Vertrag stehen die Rechte der Mitarbeiter. Darin steht aber auch, was sie in ihrer Arbeit tun müssen und wie viel Lohn sie bekommen. Der Kollektiv-Vertrag soll die Arbeitnehmer schützen.

Erklärung: Warn-Streik

Wenn Arbeitnehmer gemeinsam aufhören zu arbeiten, nennt man das Streik. Mit einem Streik wollen die Arbeitnehmer zum Beispiel erreichen, dass sie mehr Geld bekommen. Warn-Streiks sind kurze Streiks.