Rapid Wien und Red Bull Salzburg verloren in der Europa League

Der Fußball-Klub Rapid Wien hat am Donnerstag in der Europa League gespielt. Rapid verlor in Wien das erste Spiel gegen Inter Mailand aus Italien mit 0:1. Nächste Woche muss Rapid in Mailand gegen Inter Mailand spielen. Rapid muss dort gewinnen, um nicht aus der Europa League auszuscheiden. Am Donnerstag spielte auch Red Bull Salzburg in der Europa League. Salzburg verlor in Belgien gegen Klub Brügge mit 1:2. Das Spiel nächste Woche in Salzburg gegen Klub Brügge muss Red Bull Salzburg gewinnen. Sonst scheidet auch Red Bull Salzburg aus.