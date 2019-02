Mann schoss in Wien auf Frau und tötete sich selbst

In Wien hat am Dienstag ein Mann einer Frau 2 Mal in den Kopf geschossen. Die Frau wurde bei der Tat sehr schwer verletzt. Sie liegt seitdem im Koma. Der Mann schoss sich nach der Tat selber in den Kopf und starb. Die 48 Jahre alte Frau arbeitete in der Nähe des Tatorts in einem Cafe. Der 53 Jahre alte Mann war vor der Tat auch in dem Cafe. Als die Frau das Cafe verließ, ging der Mann ihr nach. In der Nähe vom Cafe kam es dann zur Tat. Warum der Mann auf die Frau schoss und woher er die Waffe hatte, weiß man bisher nicht. Die beiden hatten lange eine Beziehung.