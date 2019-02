In Teilen von Österreich besteht große Lawinengefahr

Weil es in den Bergen geschneit hat und der Wind stark ist, ist in einigen Bundesländern von Österreich die Lawinengefahr groß. Besonders groß ist die Lawinengefahr in Tirol, Niederösterreich und Salzburg. In einem Ort in Salzburg waren heuer schon zum 3. Mal 25 Häuser von der Außenwelt abgeschnitten. Denn eine Lawine hat die Straße zu den Häusern verschüttet. Die Straße konnte noch nicht freigeschaufelt werden, weil die Gefahr von weiteren Lawinen besteht.