Masernfälle nehmen in Europa stark zu

Im Vorjahr haben sich in Europa viele Menschen mit Masern angesteckt. Insgesamt hatten 82.600 Menschen die Masern. Das waren 15-mal so viele Menschen wie 2 Jahre davor, teilte die Welt-Gesundheits-Organisation mit. Allein in der Ukraine steckten sich 53.000 Menschen mit Masern an. In Österreich gab es 77 Masern-Fälle. Das waren weniger als im Jahr davor. Die Welt-Gesundheits-Organisation fordert, dass mehr Menschen gegen Masern geimpft werden.