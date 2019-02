Ukrainischer Lkw-Fahrer verirrte sich in den Kärntner Bergen

Ein Lkw-Fahrer aus der Ukraine hat sich in den Bergen verirrt und dabei großen Schaden angerichtet. Der Lkw-Fahrer wollte nach Salzburg und folgte seinem Navi, aber das zeigte den falschen Weg an. Er landete in Kärnten auf einer schmalen Bergstraße, für die man Maut bezahlen muss. Dabei zerstörte er die Maut-Stelle, durch die sein Lkw nicht hindurch passte. Der Schaden beträgt mindestens 20.000 Euro. Der Lkw wurde auch beschädigt, aber der Fahrer fuhr trotzdem weiter. Die Polizei hielt ihn aber später auf und zeigte ihn wegen Fahrerflucht an.